Готовым выдавать льготные кредиты инвесторам в ДФО банкам смягчили условия

https://static.news.ru/photo/b7e7468e-9d07-11ea-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство решило смягчить требования к капиталу банков, которые готовы предоставлять резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством.

Согласно соответствующему постановлению, минимальный размер капитала теперь должен составлять 300 млн рублей вместо миллиарда. Банкам субсидируют часть ставки по кредитам для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

В подпункте «б» пункта 11 слова «1 млрд рублей» заменить словами «300 млн рублей», — говорится в сообщении.

С 2020 года резиденты этих территорий могут оформить льготные кредиты для своих проектов. Объём субсидии для банка соответствует размеру ключевой ставки ЦБ, который действует на дату заключения договора.

Ранее NEWS.ru писал, что Промсвязьбанк намерен выделить 1 млрд рублей на льготную ипотеку для Дальнего Востока до конца 2020 года. Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки в ДФО в конце 2019 года. Льготная ипотека предполагает получение жилищного кредита под 2% годовых на срок до 20 лет. Сумма займа ограничена 6 млн рублей.