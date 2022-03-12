Вучич: Сербия хотела бы платить $400 за тысячу кубометров газа из РФ

Цена российского газа в $400 за 1 тысячу кубометров стала бы для Сербии желанной после окончания действующего контракта, заявил президент республики Александр Вучич. От такой стоимости голубого топлива Белград хотел отказаться еще в ноябре 2021 года, отметил он в эфире TV Pink.

Вучич напомнил , что действующий контракт с Москвой заканчивается в июне. Сейчас Сербия платит «Газпрому» по $270 за тысячу кубометров, получая по 6 млн кубометров в сутки. В Белграде ранее заявляли, что следующий контракт с Россией хотели бы заключить на десять лет.

Когда я был на переговорах с [президентом РФ Владимиром] Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками, — пояснил сербский президент.

Ранее стало известно, что Александр Вучич заявил: Белград готов ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на её импорт из России. Больше брать нефть будет неоткуда, отметил он. Вучич добавил, что власти Сербии решили снизить на некоторое время таможенные сборы на ряд позиций, это позволит обеспечить ввоз в страну нефти из третьих стран.