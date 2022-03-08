Вучич рассказал, как Сербии будет импортировать нефть из РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на её импорт из России. Больше брать нефть будет неоткуда, отметил он в эфире телеканала В92.

Тогда нам неоткуда получать, не может на нас газ упасть с неба, и нефть. Это серьёзные проблемы, и мы уже искали источники с Нефтяной индустрией Сербии, которая предлагает решить вопрос с поставками из третьих стран, — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что власти Сербии решили снизить на некоторое время таможенные сборы на ряд позиций, это позволит обеспечить ввоз в страну нефти из третьих стран.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Байден также отметил: в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.