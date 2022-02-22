Володин призвал «верить в рубль» для укрепления российской экономики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в российский рубль, подчеркнув, что национальная валюта будет укрепляться с развитием России. По его словам, которые приводит ТАСС, экономика России развивается и успешно справляется с вызовами, тогда как нынешнее падение рубля связано с оценками рисков на бирже.

Надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться, — подчеркнул спикер.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что за антироссийскими санкциями США после признания независимости ЛНР и ДНР последует падение курса рубля и ослабление экономики РФ, однако Россия была к этому готова на финансовом уровне. По его словам, когда всё закончится, рубль укрепит свои позиции, а фондовый рынок покажет резкий рост. Этому, по его словам, будет способствовать увеличение цены на нефть, которое продолжится по крайней мере до конца года.

В свою очередь заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов предположил, что западные санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик не могут серьёзно повлиять на жизнь россиян. Он отметил, что при нынешних российских золотовалютных резервах «ничего не произойдёт».