В Госдуме заявили, что санкции значительно не повлияют на жизнь россиян

Западные санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик не могут серьёзно повлиять на жизнь россиян, заявил заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов «Газете.Ru». Он отметил, что при нынешних российских золотовалютных резервах «ничего не произойдет».

Посмотрим, какое решение западные правительства примут в отношении санкционного давления. Но даже беглый взгляд на санкционные меры, которые может принять Запад, позволяет предполагать, что ничего страшного, сверхъестественного и катастрофического для российской экономики и качества жизни российского гражданина сегодня произойти не может, — сказал Попов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна введёт против России ограниченный пакет санкций из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. По его словам, ограничительные меры будут затрагивать «самым жёстким образом» российские экономические интересы. Джонсон также сказал, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину и в этом случае могут последовать дополнительные меры в отношении Москвы.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.