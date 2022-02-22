Джонсон заявил о скором введении ограниченного пакета санкций против РФ

Великобритания 22 февраля введёт против России ограниченный пакет санкций из-за признания Москвой ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. По его словам, ограничительные меры будут затрагивать «самым жёстким образом» российские экономические интересы. На заседании парламента, которое транслировалось на телеканале Sky News, Джонсон также сказал, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину. В этом случае могут последовать дополнительные меры в отношении Москвы.

Британский премьер предупредил президента России Владимира Путина о том, что любые планы нападения на Украину «серьёзно просчитаны».

Самое сложное сейчас для Владимира Путина в ведении этой войны... он столкнется с чем-то, что, я думаю, ему будет очень трудно победить, и это украинское чувство национальной гордости и их решимость защищать свою страну, — сказал Джонсон.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В России вопрос о ратификации соответствующих документов будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.