Экономист предсказал рост российской экономики после санкций США

За антироссийскими санкциями США после признания независимости ЛНР и ДНР последует падение курса рубля и ослабление экономики РФ, однако Россия была к этому готова на финансовом уровне, считает экономист Василий Колташов. По его словам, когда всё закончится, рубль укрепит свои позиции, а фондовый рынок покажет резкий рост, пишет АБН.

То есть рубль и так был ослаблен искусственным образом. Бюджетное правило было отменено — для того, чтобы остановить выкуп государственной валюты и поддерживать рубль. Можно ожидать, что рубль будет слабеть. Но когда всё закончится, рубль укрепит позиции, а российский фондовый рынок покажет резкий рост, — предсказал Колташов.

Он считает, что экономический рост РФ весь 2021 год давал сбой, несмотря на рост мировых цен. Колташов убеждён, что российской валюте поможет укрепить свои позиции увеличение цены на нефть: такая тенденция продолжится до конца 2021 года, заключил экономист.

Ранее заместитель сопредседателя групп межпарламентского сотрудничества Евгений Попов заявил, что западные санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик не могут серьёзно повлиять на жизнь россиян. Он отметил, что при нынешних российских золотовалютных резервах «ничего не произойдет».