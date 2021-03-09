Власти пообещали не допустить дефицита продуктов в магазинах

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Оснований для дефицита продуктов в России после введения мониторинга цен на потребительские товары и услуги нет. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, рост стоимости продукции будет находиться в пределах прогнозной инфляции.

По прогнозам Минсельхоза <...> у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития, — сказал Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, которые к подорожанию. В таких случаях, по его словам, рост цен может быть выше инфляции.

Замглавы Минпромторга пообещал «объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен».

9 декабря 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости базовых продуктов питания, в том числе макарон, сахара и муки. Глава государства отметил, что проблемы связаны не с пандемией коронавируса, а с попыткой подогнать внутренние показатели отрасли под мировую конъюнктуру. Он счёл подобные действия недопустимыми и потребовал оперативных мер.

Спустя неделю Минпромторг и Минсельхоз, а также основные российские ретейлеры и производители заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ действует до апреля 2021 года. Кроме того, был подготовлен и принят закон о госрегулировании стоимости социально значимых товаров.

9 марта стало известно, что правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными, писал NEWS.ru.