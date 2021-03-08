Правительство распорядилось следить за ценами на товары и услуги

https://static.news.ru/photo/2c985b42-80b2-11eb-9142-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России решено ввести постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это необходимо, чтобы своевременно реагировать на их вероятный рост, сообщили в пресс-служба кабмина.

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также спрогнозировать потенциальные риски повышения стоимости значимой продукции и вовремя принять сдерживающие меры.

Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными.

Например, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия — в общей сложности 12 позиций. Минпромторгу предстоит следить за ценами на потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны — всего 13 позиций. В зоне ответственности Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель. Минцифры ответственно за стоимость услуг связи. Минстрой станет мониторить цены на жилищно-коммунальные услуги. Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом за исключением такси, а также за городской наземный электротранспорт. В ведении Ростуризма будут цены на проживание в здравницах и отелях. Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

Вести мониторинг и оценивать динамику цен на потребительские товары и услуги будут министерство экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. В случае роста цен они направят в кабмин предложения по мерам их регулирования.

Ранее NEWS.ru писал, что агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.