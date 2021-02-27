Россию внесли в список «проблемных» стран по росту цен на продукты

https://static.news.ru/photo/a8169e58-79ed-11eb-878f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться».

По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.

Крупнейшим ретейлерам России приказали заморозить цены на некоторые продукты питания, при этом картофель и морковь подорожали более чем на треть по сравнению с прошлым годом, — говорится в материалах агентства.

Также в список попали Ливан, Зимбабве, Нигерия, Индия, Венесуэла. Авторы отмечают, что политика властей этих государств нередко приводит к проблемам с ценами на продукты для населения.

В издании уточнили, что в связи с повышенным спросом со стороны Китая и возросшей уязвимостью цепочек поставок мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года. При этом в перечисленных в списке странах есть и свои причины для такого скачка продовольственной инфляции.

Ранее NEWS.ru писал, что российские эксперты назвали причины, по которым рубль может снова упасть в цене в марте.