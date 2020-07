Вашингтон смягчил санкционный режим на фоне ситуации в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/e5e6b60e-bc84-11ea-8c3e-fa163e074e61_660.jpg Танкер «Seahero» Фото: Valery Cherezov/marinetraffic.com

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединённых Штатов Америки сняло санкции с четырёх компаний и четырёх танкеров. Меры давления Белый дом применил из-за поставок углеводородов Венесуэле.

По информации ведомства, из «чёрного списка» исключили зарегистрированные на Маршалловых островах компании: Adamant Maritime Ltd, Sanibel Shiptrade Ltd, Delos Voyager Shipping Ltd, а также и греческую Romina Maritime Co Inc., пишет РИА Новости. От санкций также освободили танкеры Seahero (под флагом Либерии), Voyager (Маршалловых островов), Delos Voyager (ходит под флагом Панамы) и Euroforce ( флаг Багамских островов), связанные с перечисленными фирмами.

Боливарианская Республика в 2020 году обратилась в Гаагский трибунал с жалобой на ограничения, вводимые Белым домом против страны с 2014 года. Наиболее сильным ударом стали заморозка счетов Каракаса в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд, а также запрет сделок с ними. По данным Вашингтона, ещё $11 млрд составят убытки в поставках углеводородов.

Накануне британский кабмин однозначно признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между представителями внутреннего конфликта южноамериканской страны о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мехико не исключает начала поставок топлива Венесуэле, если возникнет гуманитарная необходимость, заявил президент Мексики Андрес Обрадор. По его словам, торговле с Каракасом не помешают санкции, вводимые Соединёнными Штатами Америки против южноамериканской страны. Политик напомнил, что Мексика — независимое государство и самостоятельно принимает решения.

Добыча нефти в Венесуэле достигла в июне 2020 года минимальных значений за 75 лет. Падение произошло из-за американских санкций, которые заставили многих покупателей отказаться от контрактов. Таким образом, сырьё осталось в хранилищах, возник избыток запасов и компания PDVSA вынуждена была сократить объём производства по всей стране.

Сейчас у PDVSA он на 57% ниже запланированной. Учитывая реестры производительности скважин, прогноз, таким образом, резко отличается от параметра в 550 тыс. баррелей в день, о котором вторичные источники сообщили ОПЕК в мае. Больше всего пострадал некогда плодовитый пояс Ориноко с ожидаемым падением добычи на 79%. В бассейне Маракайбо ситуация тоже сложная, там добыча чёрного золота снизилась на 45%.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Ряд западных стран во главе с Соединёнными Штатами Америки признали одиозного Гуайдо. В ответ действующий лидер окрестил политика марионеткой Белого дома. РФ, КНР, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу республики.