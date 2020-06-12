Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

О снижении прогноза по добыче сырой нефти до 374 тыс. баррелей в сутки заявила нефтяная государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Как
В прогнозе компании приводится текущая оценка возможностей добычи. Сейчас у PDVSA они на 57% ниже запланированной. Учитывая реестры производительности нефтяных скважин, прогноз таким образом резко отличается от параметра в 550 тыс. баррелей в день, о которой вторичные источники сообщили ОПЕК в мае.
Больше всего пострадал некогда плодовитый пояс Ориноко с ожидаемым падением добычи на 79%. В бассейне Маракайбо ситуация тоже сложная, там добыча чёрного золота снизилась на 45%.
Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что PDVSA на этой неделе закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, которые поднимают там нефть.
Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в июле.
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