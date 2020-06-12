Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

https://static.news.ru/photo/7aca3d4c-ada1-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Huby / Le Pictorium/Global Look Press

О снижении прогноза по добыче сырой нефти до 374 тыс. баррелей в сутки заявила нефтяная государственная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Как сообщает Bloomberg, таким образом уровень добычи чёрного золота в стране спустится до значений 75-летнего минимума. Агентство уточнило, что такое падение произошло из-за американских санкций, которые заставили многих покупателей венесуэльской нефти испугаться и отказаться от контрактов. Таким образом нефть осталась в хранилищах, возник избыток запасов и PDVSA вынуждена была сократить добычу по всей стране.

В прогнозе компании приводится текущая оценка возможностей добычи. Сейчас у PDVSA они на 57% ниже запланированной. Учитывая реестры производительности нефтяных скважин, прогноз таким образом резко отличается от параметра в 550 тыс. баррелей в день, о которой вторичные источники сообщили ОПЕК в мае.

Больше всего пострадал некогда плодовитый пояс Ориноко с ожидаемым падением добычи на 79%. В бассейне Маракайбо ситуация тоже сложная, там добыча чёрного золота снизилась на 45%.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что PDVSA на этой неделе закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, которые поднимают там нефть.

Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в июле.