Мексика приготовилась пойти против США в вопросах торговли с Венесуэлой

https://static.news.ru/photo/f88834dc-af1d-11ea-bbb5-fa163e074e61_660.jpg Андрес Обрадор Фото: XinHua/Global Look Press

Мехико не исключает начала поставок топлива Венесуэле, если возникнет гуманитарная необходимость, заявил президент Мексики Андрес Обрадор. По его словам, торговле с Каракасом не помешают санкции, вводимые Соединёнными Штатами Америки против южноамериканской страны. Политик напомнил, что Мексика — независимое государство и самостоятельно принимает решения.

Если поступит запрос [от Венесуэлы] и будет гуманитарная необходимость, мы это сделаем, — заявил Обрадор во время пресс-конференции. Прямая трансляция велась на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Conferencia de prensa matutina, desde Xalapa, Veracruz. https://t.co/0GzbgvColP — AndrÃ©s Manuel (@lopezobrador_) June 15, 2020

Добыча нефти в Венесуэле достигла в июне 2020 года минимальных значений за 75 лет. Падение произошло из-за американских санкций, которые заставили многих покупателей отказаться от контрактов. Таким образом, сырьё осталось в хранилищах, возник избыток запасов и компания PDVSA вынуждена была сократить объём производства по всей стране.

Сейчас у PDVSA он на 57% ниже запланированной. Учитывая реестры производительности скважин, прогноз, таким образом, резко отличается от параметра в 550 тыс. баррелей в день, о котором вторичные источники сообщили ОПЕК в мае.

Больше всего пострадал некогда плодовитый пояс Ориноко с ожидаемым падением добычи на 79%. В бассейне Маракайбо ситуация тоже сложная, там добыча чёрного золота снизилась на 45%.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что PDVSA на этой неделе закрыла нефтяные месторождения совместного предприятия в Бачакеро и Лагунильясе из-за отсутствия судов, которые поднимают там нефть.

Как писал NEWS.ru, Саудовская Аравия сократит поставки нефти на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в июле.