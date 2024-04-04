В ТПП призвали решить ситуацию с картами «Мир» на уровне глав государств Вице-президент ТПП: решить вопрос с картой «Мир» могут только президенты

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Решать проблему с отказом союзных государств от обслуживания карт «Мир» нужно на уровне руководителей стран, заявил NEWS.ru вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Курочкин в кулуарах Московского экономического форума. Так он ответил на замечание корреспондента о том, что почти все страны — члены ЕАЭС отказываются или уже отказались от карты российской платежной системы.

Безусловно, проблема есть. Я тоже сегодня эту информацию получил и тоже был озадачен. Решать ее нужно комплексно. Наверное, на уровне руководителей стран, — заявил Курочкин.

По его словам, усилий одного предпринимательского сообщества в этом вопросе явно недостаточно.

Напомним, в настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

2 апреля оператор национальной платежной системы «Элкарт» сообщил, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир». Решение было принято из-за усиления санкционного режима США против России.

До этого крупнейший в Казахстане Halyk Bank (Народный банк) прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». А в Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года. Причиной также стали американские санкции в отношении НСПК (Национальная система платежных карт, оператор платежной системы «Мир»).

По факту единственной страной из ЕАЭС, в которой не объявляли о подобных планах, на данный момент является Белоруссия.