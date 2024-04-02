Крупнейший банк Казахстана приостановил обслуживание карт «Мир» Казахский Halyk Bank уведомил о приостановлении работы с платежной системой РФ

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Крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя службы поддержки клиентов финансовой организации. По его информации, банк не работает с российскими картами с 27 февраля.

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание карт «Мир», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что банки Армении в скором времени прекратят обслуживание и прием карт российской платежной системы «Мир». Это решение связано с введением очередного пакета санкций США в отношении России, под действие которых подпал и оператор карт «Мир» — Национальная система платежных карт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее объяснил позицию Еревана давлением со стороны Вашингтона. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что решение банков Армении отказаться от обслуживания и приема карт российской платежной системы «Мир» приведет к большому оттоку капитала из страны и сделает ее экономику зависимой от недружественных стран. Он напомнил, что в России проживает больше армян, чем в самой Армении, и отметил, что Ереван наказывает своих же соотечественников. Ситуацию в республике он сравнил с событиями на Украине.