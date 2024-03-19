Карты «Мир» запретили в Армении: где они еще работают, советы туристам

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Карта платежной системы «Мир»

Банки Армении в скором времени прекратят обслуживание и прием карт российской платежной системы «Мир». Это решение связано с введением очередного пакета санкций США в отношении России, под действие которых подпал и оператор карт «Мир» — НСПК. NEWS.ru рассказывает, как сегодня работают карты «Мир» в других странах и что делать, если их вдруг перестанут обслуживать.

Что известно об ограничениях на прием карт «Мир» в Армении

С 30 марта большинство банков Армении прекратят прием в банкоматах и POS-терминалах карт «Мир». Исключение составит инфраструктура банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ). В банках группы ВТБ и любых других российских банках клиенты по-прежнему смогут снимать наличные, оплачивать услуги и покупки в онлайн-банке.

В Армении в настоящее время работают 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подчеркнули, что не прекращают взаимодействовать с иностранными банками, включая армянские. При этом в организации уточнили, что не могут повлиять на решение отдельно взятых зарубежных финансовых организаций прекратить прием карт. «Решение о приеме карт „Мир“ в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — отметили в НСПК.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Армения

Что представляет собой платежная система «Мир»

«Мир» — это российская платежная система для расчетов в рублях. До 2014 года в России не существовало собственной платежной системы, операции государственных и частных банков обрабатывались иностранными компаниями. В 2014 году, в ответ на первые санкции, началось создание Национальной системы платежных карт (НСПК является оператором карт «Мир»), ее запуск состоялся в 2015 году.

В 2022 году международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России. Привязанные к ним карты российских банков перестали работать за рубежом, а выпущенные за границей карты Visa и Mastercard теперь не принимаются в РФ. Однако карты иностранных платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжают работать в России.

Почему Армения отказалась от российских карт

Совместный проект НСПК и «Армениан Кард» (оператор платежной системы Армении ArCa), в рамках которого в стране принимаются карты «Мир», развивался с 2016 года — именно тогда между НСПК и ArCa было подписано соответствующее соглашение. Планировалось, что карты ArCa будут приниматься в России, а карты «Мир» — в Армении. В итоге карты «Мир» начали работать в Армении в 2017 году, а ряд банков Армении начали выпускать кобейджинговые карты «ArCa-Мир». Эмиссию карт «Мир» также проводит «ВТБ Армения».

В феврале 2024 года оператор карт «Мир» НСПК подпал под блокирующие санкции США. И Центральный банк Армении, чтобы не оказаться там же, запретил местным банкам обслуживать карты «Мир».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ереван — столица Армении

«Армянский процессинговый центр ArCa одновременно обрабатывает платежи „Мир“, Visa и Mastercard. Visa и Mastercard отказываются работать с компанией, которая одновременно обслуживает подсанкционный „Мир“. Они не имеют права работать с ArCa в этом случае. Поэтому других вариантов, кроме как запретить обслуживание „Мира“, не остается, а то наша страна останется без международных карт», — пояснил ТАСС высокопоставленный источник в банковской отрасли Армении. По его словам, в ЦБ страны такую меру выдают как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону».

Где за рубежом еще принимают карты «Мир»

На сайте ЦБ говорится, что за пределами России карты платежной системы «Мир» принимаются «в странах ЕАЭС и ближнего зарубежья, а также в некоторых популярных туристических направлениях». Кроме того, на постоянной основе ведется диалог с партнерами из заинтересованных дружественных стран по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт «Мир» за рубежом, указывает ЦБ.

На момент введения ограничений карты «Мир», кроме Армении, работали (в зависимости от терминала; расплатиться ими можно было не везде) еще в Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе.

Буквально накануне министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что Куба сделает прием карт платежной системы «Мир» обязательным условием для работы любого заведения на острове — для этого в торговых точках потребуется перепрограммировать каждый POS-терминал отдельно (сегодня карта «Мир» принимается на всей территории страны, но не во всех заведениях).

Что делать, если карта «Мир» не работает

В ситуации, когда заранее известно об отказе банков принимать карту «Мир» из-за угрозы санкций (как в случае с Арменией), у граждан есть несколько вариантов, рассказывает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. «Во-первых, пока есть такая возможность, создать себе определенный запас наличности, которую принимают всегда. Во-вторых, можно воспользоваться имеющимся временем, чтобы открыть местную карту национальной платежной системы ArCa и перевести на нее свои средства», — говорит собеседник NEWS.ru.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Платежные карты «Мир» банка «Тинькофф» и Сбербанка

Также можно использовать зарубежную карту другой страны, на расчеты которой не наложено никаких ограничений. И, наконец, для тех людей, кто не живет в Армении, но планирует ее посещение в туристических или иных целях, лучше всего заранее оплатить из России все возможные расходы (проживание, питание, трансфер, экскурсии и т. д.) безналичным способом, а для личных расходов на месте использовать наличные средства, рекомендует Марков.

Все эти советы применимы не только для расчетов в Армении, но и в других странах, которые уже наложили или могут наложить ограничения на использование карт российской платежной системы. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с NEWS.ru также называет три пути решения возможной проблемы. Первый — запас наличных денежных средств в быстро конвертируемой валюте или в национальной валюте той страны, где находится человек. Второй — оформление «предоплаченной карты» через туроператора. Многие из крупных компаний предлагают такую услугу своим клиентам, указывает Ферапонтов. Третий, по словам эксперта, — это оформление карты третьей страны, не подвергшейся санкционному давлению.

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