Составлен список стран, которые отказались обслуживать карты «Мир»

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В Киргизии вскоре перестанут работать карты российской платежной системы «Мир». Что об этом известно, какие еще страны перестали принимать «Мир»?

Когда в Киргизии перестанут работать карты «Мир»

2 апреля оператор национальной платежной системы «Элкарт» сообщил, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир». Решение было принято из-за усиления санкционного режима США против России.

Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». Из-за опасения вторичных санкций оператор киргизской системы «Элкарт» объявил о прекращении работы с картами «Мир».

С 5 апреля пользователям карт «Мир» будет недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи.

Какой банк в Казахстане отказался принимать карты «Мир»

Кроме того, крупнейший в Казахстане Halyk Bank (Народный банк) прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

«Последнее изменение было 27 февраля, карты „Мир“ больше не обслуживаются», — сообщили в банке, отметив, что это касается как банкоматов, так и POS-терминалов.

Причины такого решения не называются. ТАСС отмечает, что Halyk Bank — системообразующий коммерческий банк Казахстана, одно из крупнейших кредитных учреждений по размеру капитала.

В Казахстане карты «Мир» принимали в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Халык Банка и «ЦентрКредита». В «ВТБ Казахстан» ТАСС сообщили, что у них карты «Мир» по-прежнему принимаются. Банкоматы выдают деньги только в тенге.

Почему карты «Мир» отключили в Армении

В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года. Причиной также стали американские санкции в отношении НСПК. Исключением опять же стал банк «ВТБ Армения», который по-прежнему принимает российские карты.

Решение о прекращении работы российских карт с армянским национальным оператором банковских карт ArCa было принято Центробанком республики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что «очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США».

«Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения принимают меры для того, чтобы хеджировать риски», — констатировал он.

Почему карты «Мир» перестали принимать в Узбекистане

В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD. Там объяснили данное решение «техническими процедурами на стороне участников платежной системы».

Можно ли пользоваться картой «Мир» в Турции

Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank. Из-за внезапного решения тысячи туристов из России столкнулись с проблемами: люди не могли оплатить отели, купить еду, снять наличные.

Как отмечает 78.ru, спустя год проблему удалось решить: на турецких курортах появились специальные эквайринговые терминалы, которые принимали оплату российским «пластиком». Количество точек с такими терминалами ограничено — по большей части это рестораны, экскурсионные бюро и популярные у русских магазины, а также отели, настроенные на работу с потоком российских туристов.

Работает ли карта «Мир» во Вьетнаме

В 2024 году во Вьетнаме карты «Мир» принимает только банк VRB. Ранее принимавший карты «Мир» банк BIDV приостановил их обслуживание.

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