В РФ сократят расходы на научные исследования и разработки

Правительство РФ намерено выделить в 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения 486,1 млрд рублей. Это на 6,3% (или 32,8 млрд рублей) меньше, чем планировалось в 2019 году при утверждении прежнего бюджета.
В 2022 году на данные цели будет направлено 514,4 млрд рублей (на 4,8% меньше запланированных),
Больше всего средств в 2021 году будет выделено на исследования по программе «Научно-технологическое развитие России» — почти 249 млрд рублей, или 51% общего «исследовательского» бюджета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разработанный Минобрнауки проект постановления правительства РФ, который может лишить Российскую академию наук (РАН) части полномочий в научно-методическом руководстве институтами, противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава РАН Александр Сергеев и пригрозил в случае принятия документа обратиться по этому вопросу напрямую к главе государства.
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