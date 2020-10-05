В РФ сократят расходы на научные исследования и разработки

https://static.news.ru/photo/fe048892-079d-11eb-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Правительство РФ намерено выделить в 2021 году на научные исследования и разработки гражданского назначения 486,1 млрд рублей. Это на 6,3% (или 32,8 млрд рублей) меньше, чем планировалось в 2019 году при утверждении прежнего бюджета.

В 2022 году на данные цели будет направлено 514,4 млрд рублей (на 4,8% меньше запланированных), сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Агентство отмечает, что Минфин объявил принудительное сокращение расходов бюджета за счёт их «оптимизации» после значительных трат 2020 года на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Секвестр бюджета затронет госаппарат и даже армию.

Больше всего средств в 2021 году будет выделено на исследования по программе «Научно-технологическое развитие России» — почти 249 млрд рублей, или 51% общего «исследовательского» бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработанный Минобрнауки проект постановления правительства РФ, который может лишить Российскую академию наук (РАН) части полномочий в научно-методическом руководстве институтами, противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава РАН Александр Сергеев и пригрозил в случае принятия документа обратиться по этому вопросу напрямую к главе государства.