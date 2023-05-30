В ОПЕК сообщили, когда одобрят выход на рынок нефти из Ирана Генсек: ОПЕК одобрит возвращение на рынок иранской нефти, когда с Тегерана снимут санкции

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) одобрит полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок после того, как будут сняты санкции против нефтяного сектора страны. Об этом в интервью иранскому агентству Shana сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. Он также отметил, что рынок нефти в настоящее время растет, как и спрос на нее, а Иран, по мнению генсека, является ответственным членом ОПЕК.

Действительно, мы приветствуем возвращение (полноценной — ред.) добычи нефти Ираном в будущем, когда санкции будут сняты. Мы с нетерпением ждем этого дня, — сказал аль-Гайс.

Он подчеркнул, что Иран является одним из основателей ОПЕК и «ключевым игроком» на мировом нефтяном рынке. И даже несмотря на то, что из-за санкций производство нефти в стране ограничено, Иран продолжает играть роль в обеспечении стабильных и надежных поставок топлива, инвестируя в собственный нефтяной сектор, включая разведку, переработку и нефтехимию.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители. Эта проблема будет в том числе поднята на встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.