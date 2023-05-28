Напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Эта проблема будет в том числе поднята на встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.