Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти Россия продлила сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, нефтедобыча будет сокращена на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года.

РФ продлит решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/ с до конца 2023 года, — сказал Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что в нынешнем году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, власти планируют оценить их в ближайшее время. Он также добавил, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и собирается в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».

До этого о снижении добычи нефти в России в 2023 году с 525 млн до 475 млн тонн заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря и которое значительно повлияет на бюджет и экономику России. По его словам, непонятно в том числе и то, кто будет возить и страховать нефть, а также то, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки.