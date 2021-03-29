В МИД Германии оценили слова госсекретаря США о «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/c96c20fc-907f-11eb-9441-96000091f725_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

В МИД ФРГ приняли к сведению заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего газопровод «Северный поток — 2» «плохой идеей», подчеркнув, что позиция правительства по этому проекту осталась неизменной.

Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то <...> наша позиция остаётся неизменной, — цитирует РИА Новости представителя МИД Германии Андреа Зассе.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон считает проект «Северный поток — 2» «плохой идеей» и намерен продолжить введение санкций против компаний, участвующих в строительстве. По его мнению, газопровод даст России возможность «использовать энергетику как инструмент принуждения, кроме того, он «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

Как писал NEWS.ru, Блинкен считает, что разногласия Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» не повлияют в целом на отношения с Германией. По его словам, сами разногласия являются «реальными», но объяснимыми. До этого Блинкен требовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу по строительству газопровода, грозя санкциями США. Однако концерны Uniper и OMV, задействованные в проекте «Северный поток — 2», выступили в его поддержку.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.