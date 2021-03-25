Блинкен объяснил разногласия с ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/f271e8d2-8dce-11eb-b44c-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» не повлияют в целом на отношения с Германией. По его словам, сами разногласия являются «реальными», но объяснимыми.

Факт в том, что в США у нас есть законы, которые требуют накладывать санкции на компании, которые материально помогают строить этот трубопровод. Так что я хотел убедиться, что наши партнёры понимают эту позицию по этому вопросу, — отметил Блинкен в интервью Euronews.

До этого Блинкен требовал от компаний, участвующих в проекте, прекратить работу по строительству газопровода, грозя санкциями США. Однако концерны Uniper и OMV, задействованные в проекте «Северный поток — 2», выступили в его поддержку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов ЕС. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ. Она подчеркнула, что в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено ужесточение рестрикций против компаний, которые задействованы в реализации проекта.