В Европе призвали бороться с санкциями США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/fc353dec-8d65-11eb-ad66-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/nord-stream2.com

Европа обязана противостоять санкциям США против газопровода «Северный поток — 2» ради защиты экономических интересов Евросоюза. Об этом заявила член Европарламента от Франции Матильда Андруэ.

Она подчеркнула, что в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено ужесточение рестрикций против компаний, которые задействованы в реализации проекта. Политик убеждена, что Штаты могут создать существенные проблемы, несмотря на то что газопровод почти достроен.

Теперь санкции будут распространяться не только на компании, которые продают, сдают внаём или иным способом предоставляют корабли для прокладки газопровода, но также на те организации, которые создают условия для использования данных кораблей. Более того, составленный американскими властями чёрный список кораблей был расширен, чтобы включить в него все суда, прямо или косвенно причастные к деятельности по прокладке труб, — цитирует заявление Андруэ RT.

Парламентарий напомнила, что ряд компаний, которые были вовлечены в проект, отказались от участия именно из-за давления со стороны США. Вашингтон, подчёркивает Андруэ, нарушает международное право такой политикой, а давление на европейские компании нельзя расценивать иначе как прямое нападение на экономические интересы и суверенитет стран ЕС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» — плохая сделка для европейских стран, такое мнение выразила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Джен Псаки. Она отметила, что позиция Вашингтона по этому вопросу осталась прежней.