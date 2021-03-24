США назвали «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы

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Строительство трубопровода «Северный поток — 2» — плохая сделка для европейских стран, сказала пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Джен Псаки.

Она отметила, что позиция Вашингтона по этому вопросу осталась прежней, передаёт РИА Новости.

Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет для вас новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу, — сказала она в ходе брифинга.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Соединённые Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте. Государственный секретарь Энтони Блинкен подчёркивал, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в этом направлении.

При этом, как писал NEWS.ru, позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.