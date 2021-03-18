США потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/ad205708-8812-11eb-9827-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Компании, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток — 2», должны немедленно прекратить эту работу. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом, — говорится в письменном заявлении Блинкена, передаёт РИА Новости.

Как заверил Блинкен, Госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в ней компаний.

Этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы, — сказал госсекретарь США.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее Германия назвала три условия для завершения «Северного потока — 2». Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2». Во-вторых, Берлин может предложить Вашингтону и Брюсселю евро-атлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии. В-третьих, ФРГ может увязать начало работы трубопровода с выполнением Москвой ряда политических условий.

NEWS.ru писал, что запуск «Северного потока — 2» сделает мощность российских обходных газопроводов эквивалентной украинской ГТС, что снизит объёмы транзита через Украину до 35 млрд кубов. Это, в свою очередь, сделает прокачку газа через страну убыточной, считает независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.