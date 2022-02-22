В Кремле отнеслись с сожалением к приостановке сертификации СП-2

Россия сожалеет, что Германия заявила об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что проект не имел никакого отношения к политике, передаёт РИА Новости.

Этот проект не имеет никакого отношения к политике. И не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо взаимной выгоды ещё призван стать стабилизирующим моментом для газового рынка в Европе, — заявил он.

По словам Пескова, в реализации проекта заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия. И то, что такие проекты тормозятся в силу разных политических причин, с точки зрения Кремля неверно. Он выразил надежду, что это временное решение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее зaявил, что поручил федеральному Министерству экономики отозвать у Федeрального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его cловам, это позволит отменить сертификацию оператора «Севeрного потока — 2», которая не может продолжаться с учётом нынешних дeйствий России.