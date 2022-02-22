Шольц поручил приостановить сертификацию «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил федеральному Министерству экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит отменить сертификацию оператора «Северного потока — 2», которая не может продолжаться с учётом нынешних действий России.

Это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен, — подчеркнул Шольц.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евросоюза против России. По его словам, подготовленные Брюсселем cанкции могут быть «активированы одним нажатием кнопки». Обход этих cанкций «невозможен» или «по возможности уcложнён» благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предположил, что в случае эскалации напряжённости на Украине «Северный поток — 2» не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда. По его словам, обострение ситуации затронет не только газопровод, но и поставки газа из РФ в Европу в целом.