Боррель назвал условие временного закрытия «Северного потока — 2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в эфире радио BBC, что в случае эскалации напряжённости на Украине «Северный поток — 2» не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда. По его словам, обострение ситуации затронет не только газопровод, но и поставки газа из РФ в Европу в целом.

Если между Россией и Украиной будет война, «Северный поток — 2» не заработает, — подчеркнул Боррель.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2» и найти альтернативные источники энергии. В свою очередь депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен назвала затягивание сертификации трубопровода не имеющим смысла, а требование Вашингтона свернуть проект сочла «глупым». По её словам, пока граждане в Европе «опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении».

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила, что Вена также не намерена отказываться от «Северного потока — 2», несмотря на уговоры других стран. Она добавила, что страна уже инвестировала крупную сумму в строительство газопровода через австрийскую компанию OMV. Шрамбёк отметила, что если не случится войны на Украине, то газопровод должен быть введён в эксплуатацию.