«Будет охвачен и «Северный поток — 2»: канцлер Австрии о санкциях

Газопровод «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет Евросоюза против России. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, не уточнив, какую именно стадию ввода ограничений он имеет в виду. Его слова передаёт ТАСС.

Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и «Северный поток — 2», — сказал он.

Нехаммер добавил, что подготовленные Брюсселем cанкции могут быть «активированы одним нажатием кнопки». Обход этих cанкций «невозможен» или «по возможности уcложнён» благодаря хорошей подготовке Еврокомиссии, считает он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2». По его словам, нужно найти альтернативные источники энергии.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае эскалации напряжённости на Украине «Северный поток — 2» не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда. По его словам, обострение ситуации затронет не только газопровод, но и поставки газа из РФ в Европу в целом.