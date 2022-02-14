Британский премьер Джонсон призвал ЕС отказаться от «Северного потока – 2»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение он выразил в понедельник, 14 февраля в ходе своего визита в Шотландию, передаёт ТАСС.

Запад должен быть единым. [Европейским странам] необходимо сейчас вывести «Северный поток» из кровеносной системы, — заявил он.

Премьер-министр добавил, что ЕС должен найти альтернативные источники энергии.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» не имеет смысла и назвала «глупым» требование Вашингтона свернуть проект. По её словам, пока граждане в Европе «опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении».

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в свою очередь заявила, что Вена также не намерена отказываться от «Северного потока — 2», несмотря на уговоры других стран. Она добавила, что страна уже инвестировала крупную сумму в строительство газопровода через австрийскую компанию OMV. Шрамбёк отметила, что если не случится войны на Украине, то газопровод должен быть введён в эксплуатацию.