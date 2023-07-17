В компании-туроператоре рассказали, как упал спрос на путевки в Крым Туроператор «Дельфин»: спрос на путевки в Крым упал на 40% после взрыва на Керченском мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на путевки в Крым 17 июля упал на 40% по сравнению с прошлым понедельником, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин со ссылкой на данные своей компании «Дельфин». Это произошло после взрыва на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Ромашкин также отметил, что многие его клиенты уже отказываются от путевок.

Спрос падает, потому что транспортная неопределенность затягивается. Туристы ждут от властей сроки восстановления движения. Мы сравниваем сегодня с понедельником неделю назад и видим падение спроса на путевки на 40%, — сказал Ромашкин.

Он добавил, что в основном туристы отменяют туры с датами поездок до 20-го июля. То есть они пока ждут обновления информации от властей. В то же время часть клиентов «Дельфина» продолжают бронировать поездки на август и сентябрь, говорит бизнесмен. При этом Ромашкин ранее отмечал, что Крым теряет популярность на фоне проходящих рядом с ним боевых действий.

По данным Национального антитеррористического комитета, подрыв Керченского моста произошел с помощью двух надводных беспилотных аппаратов в 3:05 17 июля. В результате погибли двое взрослых пассажиров следовавшего по мосту автомобиля и пострадал их ребенок.

СК завел уголовное дело по статье «Террористический акт». Как писал NEWS.ru со ссылкой на украинские СМИ, атака на Крымский мост — совместная операция Службы безопасности Украины (СБУ) и военно-морского флота страны.