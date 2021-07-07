Россияне в июне взяли рекордное число кредитов наличными

Российские банки в июне установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными. Об этом сообщает компания Frank RG.
Так, за первый месяц лета финансовые организации
Отмечается, что всего с начала текущего года кредитные организации одобрили гражданам кредиты на 6,6 трлн рублей, из которых 2,7 трлн рублей были взяты на приобретение жилья. Аналитики также выяснили, что объём выданной в июне ипотеки на 25% превысил майские значения и достиг 551,2 млрд рублей. Это может быть связано с завершением действия льготной программы под 6,5% годовых.
Ранее сообщалось, что в России увеличивается число выставленных на продажу квартир с обременением. Большая часть таких «квадратных метров» находится в залоге у банков, под арестом или приобретена с привлечением материнского капитала.