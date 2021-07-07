Россияне в июне взяли рекордное число кредитов наличными

Российские банки в июне установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными. Об этом сообщает компания Frank RG.

Так, за первый месяц лета финансовые организации оформили кредитов на 622 млрд рублей. Такой показатель на 8,45% выше майского и на 60% — прошлогоднего. На рынке автокредитования было выдано ссуд на 94,3 млрд рублей.

Отмечается, что всего с начала текущего года кредитные организации одобрили гражданам кредиты на 6,6 трлн рублей, из которых 2,7 трлн рублей были взяты на приобретение жилья. Аналитики также выяснили, что объём выданной в июне ипотеки на 25% превысил майские значения и достиг 551,2 млрд рублей. Это может быть связано с завершением действия льготной программы под 6,5% годовых.

Ранее сообщалось, что в России увеличивается число выставленных на продажу квартир с обременением. Большая часть таких «квадратных метров» находится в залоге у банков, под арестом или приобретена с привлечением материнского капитала.