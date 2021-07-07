Россияне стали массово избавляться от ипотечного жилья

Число выставленных на продажу квартир с обременением в России увеличивается. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные инвестиционной компании Garnet.

Большая часть таких «квадратных метров» находится в залоге у банков, под арестом или приобретена с привлечением материнского капитала. В первом случае главный вопрос состоит в том, кто будет гасить ипотеку, — зачастую продавцы просят делать это покупателей.

Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки. Конечно, покупатель будет оспаривать решение с помощью суда, но всё это время, нервы и деньги, — отмечают эксперты.

Как правило, такие предложения на 5% дешевле остальных на рынке. Аналитики полагают, что в дальнейшем доля квартир с обременениями продолжит расти, поскольку в прошлом году множество россиян оформили кредиты, но сейчас не все способны обслуживать заём.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года ссуды признали несостоятельными 88 тысяч граждан, что в два раза превышает прошлогодний показатель.