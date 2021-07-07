Россияне стали массово банкротиться

С начала текущего года ссуды признали несостоятельными у 88 тысяч граждан, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Федресурс».
За первые полгода по России
Больше всего банкротств зафиксировали в Москве, Московской и Самарской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Почти все процедуры о несостоятельности инициировали сами должники, 5% — конкурсные кредиторы и налоговая служба.
Аналитики связывают такой скачок банкротств с вызванным пандемией коронавируса кризисом, повышением информированности граждан в этой теме и снижением стоимости таких процедур.
Ранее о росте числа банкротств сообщила консалтинговая компания GRM. По её данным, количество банкротств физлиц в России в первом полугодии этого года увеличилось в 1,8 раза, или на 80%.