Россияне стали массово банкротиться

С начала текущего года ссуды признали несостоятельными у 88 тысяч граждан, что в два раза превышает прошлогодний показатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Федресурс».

За первые полгода по России зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. Годом ранее этот показатель составлял 149.

Больше всего банкротств зафиксировали в Москве, Московской и Самарской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Почти все процедуры о несостоятельности инициировали сами должники, 5% — конкурсные кредиторы и налоговая служба.

Аналитики связывают такой скачок банкротств с вызванным пандемией коронавируса кризисом, повышением информированности граждан в этой теме и снижением стоимости таких процедур.

Ранее о росте числа банкротств сообщила консалтинговая компания GRM. По её данным, количество банкротств физлиц в России в первом полугодии этого года увеличилось в 1,8 раза, или на 80%.