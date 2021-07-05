В России вдвое возросло число банкротств

Количество банкротств физлиц в России в первом полугодии этого года увеличилось в 1,8 раза, или на 80%. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.
Так, число случаев банкротств с начала года
Партнёр компании GRM Сергей Новиков пояснил, что рост числа банкротов связан с ухудшением платёжеспособности населения из-за последствий пандемии коронавируса, изменением в обществе отношения к процедуре банкротства и завершением действия моратория на саму процедуру.
Безусловно, на такой рост оказали влияние негативные факторы, связанные с кризисными явлениями в экономике страны в период пандемии, — произнёс Новиков.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила о том, что существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту.