В России вдвое возросло число банкротств

Количество банкротств физлиц в России в первом полугодии этого года увеличилось в 1,8 раза, или на 80%. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM.

Так, число случаев банкротств с начала года составило 105,9 тысячи, годом ранее этот показатель равнялся 58,7 тысячи, а два года назад — 39 тысячам. Аналитики полагают, что в целом за текущий год общее количество банкротных процедур физлиц вырастет на 65–70%.

Партнёр компании GRM Сергей Новиков пояснил, что рост числа банкротов связан с ухудшением платёжеспособности населения из-за последствий пандемии коронавируса, изменением в обществе отношения к процедуре банкротства и завершением действия моратория на саму процедуру.

Безусловно, на такой рост оказали влияние негативные факторы, связанные с кризисными явлениями в экономике страны в период пандемии, — произнёс Новиков.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила о том, что существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту.