Финансист назвала способы сократить выплаты по кредиту

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила о том, что существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту. В их числе — рефинансирование и реструктуризация кредитов, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг. Об этом она рассказала в интервью агентству ПРАЙМ.
По словам Степановой, рефинансирование и реструктуризация кредитов
При выборе самого выгодного предложения на рынке важно сравнить разные варианты между собой по условиям и подбору индивидуальной схемы выплат. В данном случае также можно отказаться от платных услуг, однако это может вести к росту ставки по кредиту.
Также финансист в качестве вариантов сокращения выплат по кредиту назвала возможность взять в долг у друзей без процентов, выбрать лизинговые программы, воспользоваться льготными предложениями или просто инициировать процедуру банкротства и списания долгов. Однако последнее является самым крайним вариантом.
Ранее финансист назвал главную опасность кредитных карт. По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, несоблюдение сроков грейс-периода по кредитной карте может обернуться для клиента банка серьёзными последствиями.