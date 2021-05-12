Финансист назвала способы сократить выплаты по кредиту

https://static.news.ru/photo/dc74f412-5538-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила о том, что существует большое количество способов сократить выплаты по кредиту. В их числе — рефинансирование и реструктуризация кредитов, выбор самого выгодного предложения на рынке, взаимодействие с кредитным брокером и отказ от дополнительных платных услуг. Об этом она рассказала в интервью агентству ПРАЙМ.

По словам Степановой, рефинансирование и реструктуризация кредитов дадут возможность платить меньше или реже. Облегчить долговую нагрузку можно с помощью рефинансирования, или объединения нескольких кредитов в один, пролонгировав срок погашения объединённого кредита.

При выборе самого выгодного предложения на рынке важно сравнить разные варианты между собой по условиям и подбору индивидуальной схемы выплат. В данном случае также можно отказаться от платных услуг, однако это может вести к росту ставки по кредиту.

Также финансист в качестве вариантов сокращения выплат по кредиту назвала возможность взять в долг у друзей без процентов, выбрать лизинговые программы, воспользоваться льготными предложениями или просто инициировать процедуру банкротства и списания долгов. Однако последнее является самым крайним вариантом.

Ранее финансист назвал главную опасность кредитных карт. По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, несоблюдение сроков грейс-периода по кредитной карте может обернуться для клиента банка серьёзными последствиями.