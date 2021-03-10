В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для лиц с низким доходом

https://static.news.ru/photo/2a0666c8-81aa-11eb-9a67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внёс в Государственную думу проект закона об изменении порядка взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В документе, размещённом в базе данных Госдумы, предлагается полностью освободить от НДФЛ лиц, чей доход не превышает 204 тысячи рублей в год (то есть 17 тысяч рублей в месяц). Далее ставка должна расти в зависимости от уровня дохода. Доходы свыше 10 млн рублей в год должны облагаться налогом по ставке в 25%, свыше 100 млн рублей в год — 35%, считает автор законопроекта. По подсчётам Катасонова, сейчас в России порядка 9 млн граждан с доходом ниже 204 тысяч рублей в год. Это 14% от всех налогоплательщиков.

Автор инициативы заявил, что принятие законопроекта позволит увеличить поступления в бюджет на 343 млрд рублей в год. Парламентарий допустил, что новые правила взимания НДФЛ могут привести к неравномерному объёму поступлений в региональные бюджеты.

При возникновении такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос об изменении порядка зачисления налога в нормативе 100% в федеральный бюджет с дальнейшим распределением между субъектами РФ, — предложил решение проблемы Катасонов.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон, устанавливающий налог в 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей, фактически введя прогрессивную налоговую шкалу в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и таким образом считать их налоги отдельно от налогов соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.