Россияне смогут получить от властей финансовую поддержку, которую в будущем перечислят на банковский депозит. Данные средства можно будет использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке (до 10%). Соответствующие изменения будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы, а пока законопроект находится на согласовании в Минфине.

Депутаты нижней палаты парламента разработали законопроект о жилищно-накопительном депозите. Он подразумевает определённые послабления или бонусы по части НДФЛ, которые федеральные власти или субъекты Федерации смогут перечислять на банковский вклад гражданина. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, это нужно для того, чтобы у людей возникал определённый стимул такой депозит формировать, более того — вклад должен стать, по замыслу, первоначальным взносом при получении ипотеки. Однако поскольку новый законопроект касается налоговых изменений, то сейчас необходимо получить положительное решение правительства.

Инициатива позволит увеличить число ипотечных заемщиков в России, уверен Аксаков.

Это должно простимулировать условного Иванова или Петрова самому вносить деньги на первоначальный взнос, — отметил парламентарий.

Таким образом, человек будет больше доверять такому вкладу из-за понимания, что государство тоже уделяет ему особое внимание и обещает определённые гарантии и рассчитывать на получение дисконтного подарка от государства, подчёркивает депутат.

Под НДФЛ-бонусами подразумеваются субсидии или финансовая поддержка со стороны властей. Механизм прост: открывается жилищно-накопительный счёт, на который перечисляется часть денег от субъекта Федерации.

В качестве примера он приводит Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, где уже используется аналогичный инструмент. С его помощью, утверждает народный избранник, ипотечные кредиты получили уже десятки тысяч россиян.

Мы рассчитываем на одобрение Минфина. Такое софинансирование понадобится тем регионам, которые захотят поддерживать людей при покупке жилья, — сказал депутат.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для получения субсидирования вклад будет необходимо поддерживать год-два. Хотя больше всего это будет зависеть от суммы, которую вложил потенциальный заёмщик (первоначальный взнос). Плюс это будет зависеть и от «среднего чека» за жильё.

По данным Анатолия Аксакова, 13 млн человек уже получили отказ при попытке получить ипотечный кредит. По его мнению, законодательная новелла позволит максимально удовлетворить запросы большинства желающих получить кредит на покупку жилья.

Я считаю, что у этого законопроекта немного шансов, поскольку программы по облегченному получению ипотеки в России уже существуют. Также регионы могут и без того субсидировать ипотечную активность всевозможными льготами. Есть также в руках губернаторов и инструменты помощи различным категориям граждан. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Кроме того, многие субъекты России вряд ли бюджетно готовы перечислять гражданам субсидированную помощь, полагает она. Дело в том, что большинство региональных бюджетов, увы, дотационные.

Радченко в качестве более действенного стимула считает, например, уже существующий индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который создан для того, чтобы граждане не несли деньги на депозит, а вкладывались в фондовый рынок.

По её данным, в прошлом году этот стимул сработал уже в отношении 3 млн россиян. Люди отказались от депозитов в пользу фондового рынка — акций и облигаций. Поэтому, сработает ли законопроект, сказать затруднительно, заключила эксперт.