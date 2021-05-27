В ЦБ рассказали, когда жильё в России станет доступнее

https://static.news.ru/photo/4eb664a4-bf04-11eb-82fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России перечислил условия для дальнейшего повышения доступности жилья без угроз для финансовой стабильности в России, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ЦБ.

По данным регулятора, для этого необходимо вывести рост доходов населения на темпы, опережающие рост цен на недвижимость.

Дальнейшее масштабное стимулирование ипотечного кредитования, не подкрепленное соответствующим ростом жилищного строительства и доходов населения, создает риски формирования ценовых "пузырей" и роста долговой нагрузки населения, - подчеркивается в документе.

В ЦБ также отмечают, что программы льготного ипотечного кредитования поддержали рынок жилой недвижимости в начале пандемии. Однако позже они же спровоцировали ускорение цен в 2020 году как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Ранее эксперты заявили, что цены на квартиры в России никогда не снизятся, поскольку в стране слишком мало квадратных метров. Так, на каждого жителя России в среднем приходится по 26 квадратных метров жилья, Германии — по 39 «квадратов», а США — по 70 квадратных метров.