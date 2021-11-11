Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти вдвое

В период нерабочих дней траты россиян на алкоголь выросли на 78,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании фискальных данных OFD.ru, результаты которого приводит РИА Новости.

С 30 октября по 7 ноября в России были установлены нерабочие дни в связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса. Регионы при этом имели право вводить нерабочие дни раньше или продлевать их действие на более длительный срок. В Москве нерабочие дни начались с 28 октября.

Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, её продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года, — говорится в исследовании.

При этом 27 октября россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем 28-го. По словам аналитиков, это объясняется тем, что в Москве и ряде городов страны алкомаркеты закрывались на период действия нерабочих дней.

Наиболее резкий рост выручки наблюдался в сетевых магазинах — на 75%. В аэропортах этот показатель составил 195% в период официальных нерабочих дней. В парках же в нерабочие дни выручка показала снижение на 38,2%.

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