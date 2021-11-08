Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

Привести самочувствие в норму после вчерашнего перебора с алкоголем поможет рассол. Это один из вариантов справиться с постинтаксикационным синдромом, рассказал «Москве 24» психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Рассол обязательно должен быть из-под солёных огурцов или солёных огурцов и помидоров, ни в коем случае не маринованных. В последних содержится уксусная кислота — это промежуточный продукт распада алкоголя. Если его выпить, состояние может ухудшиться. Пьём стакан рассола максимум, не литр, — объяснил он.

Казанцев также посоветовал принимать энтеросорбенты, витамины группы В, аскорбиновую кислоту и минеральную воду, выпустив из нее газ. При этом необходимо пить до двух литров воды в день, гулять и спать. Кроме того, можно принимать контрастный душ по несколько секунд, если нет сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва назвала вино относительно невредным алкоголем. Она посоветовала предпочесть белое и красное сухое, так как оно считается низкокалорийным.