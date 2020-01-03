Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин рассказал, что компания не получила заявок от нефтедобывающих компаний России на поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии с 1 января.
Дёмин добавил, что транзит нефти через территорию республики продолжает идти в полном объёме.
Как
Поставки сырья были остановлены с 1 января 2020 года из-за отсутствия новых контрактов.
Ранее концерн «Белнефтехим» официально подтвердил прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний. Там сообщили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В концерне отметили, что сейчас идёт активная работа по заключению контрактов на январь, писал NEWS.ru.
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