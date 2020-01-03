https://static.news.ru/photo/ac18893a-2e03-11ea-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин рассказал, что компания не получила заявок от нефтедобывающих компаний России на поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии с 1 января.

Дёмин добавил, что транзит нефти через территорию республики продолжает идти в полном объёме.

Как сообщил ТАСС источник близкий к белорусским НПЗ, запасов сырья на белорусских заводах хватит примерно на 20 дней работы.

Поставки сырья были остановлены с 1 января 2020 года из-за отсутствия новых контрактов.

Ранее концерн «Белнефтехим» официально подтвердил прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний. Там сообщили, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья. В концерне отметили, что сейчас идёт активная работа по заключению контрактов на январь, писал NEWS.ru.