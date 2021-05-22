В России могут ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся

https://static.news.ru/photo/ea2253d2-bc55-11eb-a9ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для ряда категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации, безработных и семьях с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. В случае одобрения данной инициативы на полученную сумму россияне смогут покупать продукты в розничных сетях из утверждённого списка.

Как уточняется, соответствующая резолюция направлена на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Данное предложение является альтернативой практике административного регулирования цен. Выплаты помогут гражданам, не оказывая прямого влияния на экономику и торговлю. Среди инициированных ТПП мер также была поддержка производителей, компенсирующая их растущие издержки.

В палате считают, что административное регулирование цен не может быть эффективной мерой социальной поддержки населения с низким уровнем доходов, поскольку временные результаты данной политики нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения.

Ранее поправки, направленные на реализацию предложений президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, были приняты Госдумой во втором чтении.