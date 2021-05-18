В Госдуме одобрили поправки о мерах поддержки семей с детьми

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Поправки, направленные на реализацию предложений президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин приняты Госдумой во втором чтении. Об этом сообщило РИА Новости.

Одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Согласно другой поправке, неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей). Третьей поправкой с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц, пишет агентство.

Авторами поправок стали парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. В разработке инициатив участвовали секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов, сенатор Инна Святенко и первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее в своём послании Федеральному собранию Путин анонсировал целый ряд мер социальной поддержки россиян. В частности, было объявлено о новых пособиях беременным женщинам и неполным семьям, а также о единовременных выплатах семьям со школьниками.

Все траты на озвученные президентом инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, траты на воплощение поручений главы государства составят 400 млрд рублей за два года. При этом реализация мер из послания не несёт рисков роста инфляции.