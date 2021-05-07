Экономическому сотрудничеству РФ и КНР предрекли рост после пандемии

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Выход Китая из кризиса, связанного с COVID-19, увеличил российско-китайский товарооборот, который вырос на 19,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом заявил заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин в интервью «Экономике сегодня». Эксперт предрёк экономический рост странам.

В 2019 году торговый оборот РФ и Китая вырос на 3,4% и составил $110,75 млрд, а в 2020 году он сократился до $103,97 млрд, снизившись на 6,27%. Российский импорт уменьшился на 1,44%, а экспорт упал на 6,27%. Однако за первые четыре месяца 2021 года российско-китайский товарооборот вырос на 19,8% по сравнению с периодом 2020 года и составил $40,2 млрд.

У российско-китайской торговли существуют перспективы роста — мы можем увеличивать поставки отечественных энергоносителей. С российской стороны основой экспорта являются природные ресурсы — нефть, газ, уголь и древесина, — цитирует Луконина издание.

Он добавил, что Россия стала больше покупать сложной технической продукции, необходимой для отечественного машиностроения. Роль Китая — в замещении того, что мы раньше покупали на Западе. Уже десять лет КНР является главным торговым партнёром РФ, заменившим в данной роли Германию.

Ранее бывший министр финансов США Генри Полсон перечислил возможные угрозы доллару. На курс валюты влияет ситуация внутри страны. Чтобы не допустить обрушения доллара, нужно сдерживать госдолг и не наращивать дефицит бюджета, считает чиновник. А Америке важно сохранять лидерство в сфере инноваций и эффективного государственного управления.

Китай не является угрозой для стабильности доллара. Пока республика не достигнет большого прогресса в переходе к рыночной экономике, юань не стоит воспринимать всерьёз как будущую мировую валюту. США следует более осторожно вводить односторонние санкции и прорабатывать их, чтобы не нанести ущерба американской экономике.