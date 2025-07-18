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18 июля 2025 в 14:23

В МИД поделились сенсационным прогнозом на товарооборот с Евросоюзом

МИД допустил падение товарооборота с ЕС до нуля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот с Евросоюзом может упасть до нуля, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече со студентами Алтайского государственного университета. Он отметил, что в 2013 году объем торговли достигал $417 млрд, то в прошлом году составил лишь $60 млрд, пишет РИА Новости.

В этом году примерно где-то будет 40, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля, — объяснил Грушко.

Замглавы МИД также добавил, что Евросоюз продолжает политику экономического принуждения в контексте гибридной войны с Москвой и уже ввел около 19 тысяч санкций. По его словам, в ЕС намерены полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива, несмотря на то, что часть атомных станций в Европе была построена еще в советское время.

Ранее в СМИ сообщили, что Евросоюз запретит все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Источники уточнили, что мера входит в 18-й пакет санкций. Кроме того, под ограничения попали 22 банка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия научилась жить в условиях ограничений и приобрела иммунитет к санкциям. Он отметил, что Москва по-прежнему выступает против односторонних ограничений, но в условиях давления уже смогла адаптироваться.

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Александр Грушко
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