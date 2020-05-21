Экс-министр финансов США рассказал о падении доллара

https://static.news.ru/photo/5ae2900a-9bb9-11ea-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывший министра финансов США Генри Полсон перечислил возможные угрозы доллару. На курс валюты влияет ситуация внутри страны.

Для того, чтобы не допустить обрушения доллара, нужно сдерживать госдолг и не наращивать дефицит бюджета, считает чиновник. А Америке важно сохранять лидерство в сфере инноваций и эффективного государственного управления, делится своими мыслями Полсон в журнале Foreing Affairs.

Китай не является угрозой для стабильности доллара. Пока республика не достигнет большого прогресса в переходе к рыночной экономике, юань не стоит воспринимать всерьёз как будущую мировую валюту.

США следует более осторожно вводить односторонние санкции и прорабатывать их, чтобы не нанести ущерба американской экономике. Доллар уже довольно долго исполняет роль мировой валюты и это можно считать «исторической аномалией». Поэтому с каждым днём давление на американскую валюту растёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэкономразвития сформировало прогноз социально-экономического развития России со средним курсом 72,6 рубля за доллар в 2020 году. По прогнозу, в 2021 году курс американской валюты вырастет до 74,7 рубля, но в 2022–2023 годах будет снижаться, упав до 72,1 рубля.