Титов доложил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о прекращении работы с так называемым лондонским списком. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о перечне российских бизнесменов, которые находятся за рубежом из-за заведённых на них уголовных дел на родине. Все участники списка готовы вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения.

В докладе Титова президенту отмечается, что решение его аппарата о прекращении работы по возвращению бизнесменов в РФ связано с позицией Генпрокуратуры, которая не может гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу.

В документе сообщается, что с 2018 года в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 136 обращений. Сейчас в работе находятся 10. За время работы по обращениям в Россию вернулись 12 предпринимателей.

Путин и Титов в ходе встречи также обсудили расширение возможности использования льготы по страховым взносам для малого бизнеса.

Правительство работает сейчас над этим, мне докладывают, — сказал глава государства, комментируя предложение Титова распространить социальные взносы для бизнеса на всю зарплату.

Ранее бизнес-омбудсмен заявил, что введённые в Москве меры поддержки общепита необходимо распространить на всю отрасль столицы.