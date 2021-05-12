Tesla перестала продавать электромобили за биткоины

https://static.news.ru/photo/64c4ee5e-e9a9-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Американский производитель электромобилей Tesla прекратил приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Об этом сообщил в своём Twitter глава компании Илон Маск.

Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином, — написал Маск.

Маск признаёт, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. В этой связи продажа автомобилей за биткоины не будет осуществляться до тех пор, пока криптовалюта не станет добываться с помощью устойчивых источников энергии.

На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин потерял в цене 15,29% и опустился до $46,8 тысячи.

Платить за свои автомобили биткоинами компания Tesla разрешила 24 марта 2021 года, при этом подобный способ оплаты был доступен лишь клиентам из США. Илон Маск заявлял, что компания не станет конвертировать криптовалюту в традиционные деньги.